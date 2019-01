Oberbergischer Kreis bereitet sich auf Seuchenfall vor: Jäger verschärfen die Schwarzwild-Jagd

Radevormwald Kreis und Jägerschaft sind in Alarmbereitschaft. Nur 120 Kilometer entfernt, in Belgien, sind bis jetzt 180 Wildschwein-Kadaver positiv auf die Afrikanische Schweinepest untersucht worden. Der Oberbergische Kreis bereitet sich intensiv auf den ersten Seuchenfall vor.

Es vergeht in dieser Jahreszeit kaum ein Wochenende, an dem nicht in irgendeinem Radevormwalder Revier eine sogenannte Drückjagd angesetzt ist. Das Ziel der heimischen Jägerschaft ist klar formuliert, und zwar von oberster Stelle: Das Schwarzwild muss dezimiert werden. Denn es ist der Überträger der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Und damit wäre der Hausschwein-Bestand im Bergischen gefährdet. Der Oberbergische Kreis bereitet sich derzeit sogar auf den Ausbruch intensiv vor. Der Leiter des Kreisveterinäramtes, Tierarzt Stefan Köhler: „Wir hatten die letzte Übung mit praktischem Anteil erst im November, im Februar sitzen wir mit dem Krisenstab in einer Übung nochmals zusammen, um alle zu sensibilisieren. Denn tritt der Seuchenfalls ein, muss alles schnell und strukturiert ablaufen.“

Die Schweinepest war eigentlich noch ziemlich weit weg: In Polen wurden im vorigen Jahr Fälle gemeldet, dann in Tschechien, Ungarn, Rumänien. Doch brisant ist es seit September 2018: In Belgien war ein Wildschwein-Kadaver gefunden war, in dem die Seuche nachgewiesen wurde. Köhler: „Bis heute sind es 180 gemeldete Seuchenfälle in Belgien. Und die Grenze ist vielleicht 120 Kilometer entfernt.“ Es seien sicher weniger die Wildschweine, die von dort ins Bergische kämen. Sie stellten eigentlich die geringste Gefahr dar. Es seien die Menschen, die die Seuche – egal ob aus dem Osten oder aus dem Westen – einschleppen. Sei es durch verseuchte Lebensmittel aus den Regionen, die achtlos weggeworfen und dann von Wildschweinen gefunden und gefressen würden; sei es durch Autos, Wanderer oder Jäger, die den Virus – am Reifen oder an den Schuhen – einschleppten. „Das Risiko steigt deutlich an, seit es eben diese Seuchenfälle in Belgien gibt.“, berichtet Köhler.