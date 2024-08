Wälder in Radevormwald Rader Jäger fühlen sich als Sündenböcke

Die Sonne brennt an diesem Nachmittag auf das Revier an der Uelfe. Und Schatten ist an vielen Stellen rar, große Lücken tun sich in dem Waldgebiet auf, so genannte Kalamitätsflächen, wo viele kranke Bäume gefällt werden mussten. Überall im Gebiet der Bergstadt sind solche kahlen Flecken im Landschaftsbild zu sehen. Doch der nähere Blick zeigt: Die Natur erobert die Flächen zurück. Junge Fichten wachsen hier nach, auch andere Bäume.