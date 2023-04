Unternehmen in Radevormwald Der Prüfungsbeste kommt aus der Bergstadt

Das Kfz-Handwerk hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Aus dem „Autoschlosser“ wurde der „Kfz-Mechaniker“ und schließlich der „Kfz-Mechatroniker“. Der Laptop ist inzwischen ebenso wichtig wie der Werkzeugkasten. „Die Ausbildung am Computer ist schon sehr umfangreich“, berichtet der Geselle. In der täglichen Arbeit nehme der elektronische Part inzwischen die Hälfte der Zeit ein, schätzt Dirk Mikoteit. Was nicht heißt, dass an den Fahrzeugen nicht mehr „geschraubt“ wird. „Die Ausbildung an der ,Hardware‘ steht meist am Beginn der Lehrzeit“, berichtet Mikoteit.