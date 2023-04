SPD im Oberbergischen Kreis Radevormwalder ist neuer Vorsitzender der Jusos Oberberg

„Ich freue mich, als neuer Vorsitzender der Oberberger Jungsozialisten gewählt worden zu sein“, sagte Hans nach seiner Wahl und bedanke sich für das Vertrauen der Genossen. Die nächsten Wochen und Monate würden sicher erst einmal ungewohnt und wahrscheinlich auch nicht einfach, „schließlich war in meinen Jahren, die ich nun bei den Jusos Oberberg dabei bin, Thorben hier der Chef. Einen anderen Vorsitzenden kenne ich also gar nicht“, sagte Hans. Gleichzeitig sei er aber froh, dass Peping den Jusos als Genosse und alterstechnisch definitiv noch für eine lange Zeit erhalten bleibe. „Wenn ich also in Zukunft einen guten Rat brauche, dann weiß ich ganz genau, dass er mir und uns allen den Rücken stärkt“, sagte Hans.