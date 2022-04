Unterstützung für Radevormwalds Partnerstadt : Hürxthal-Stiftung startet Hilfstransport

Hoffen auf viele Spenden: Bernd Hermann, Karin Schmidt und Johannes Mans (v.l.) bilden den Vorstand der Hürxthal-Stiftung. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Am nächsten Freitag steuern drei Fahrer einen 7,5-Tonner in Radevormwalds Partnerstadt Nowy Targ. Vor allem Hygieneprodukte und Lebensmittel als Konserven fehlen, aber auch wärmende Decken und Spielzeug.

Los geht es am Freitag, 22. April: Morgens um 7 Uhr soll ein 7,5-Tonner vom Hohenfuhrplatz in Richtung Nowy Targ aufbrechen. Am Steuer: Bürgermeister Johannes Mans, außerdem Dr. Jörg Weber und Werner Grimm. Die Hürxthal-Stiftung hatte vor gut einer Woche zu einer großen Spendenaktion für die wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchteten Menschen aufgerufen, an der sich auch viele Radevormwalder beteiligten und ihre Spenden im Wartburghaus abgegeben haben.

„Wir als Stiftung wollten uns in Position bringen und finden, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, unsere Partnerstadt Nowy Targ zu unterstützen“, berichtet der Vorsitzende Johannes Mans. Man wolle nicht nur hier vor Ort über die Untergruppe der Stiftung, den Radevormwalder Mittagstisch, den Geflüchteten helfen, sondern auch in Polen. Dort sind mittlerweile 5000 Menschen aus der Ukraine angekommen, bei einer Einwohnerzahl von 14.000. „Das ist ein richtiger Kraftakt“, meint Mans. Vor allem Hygieneprodukte und Lebensmittel als Konserven fehlen, aber auch wärmende Decken und Spielzeug. Und da es für die Radevormwalder mittlerweile schwierig ist, größere Mengen bestimmter Lebensmittel in den Supermärkten zu bekommen, springt die Stiftung ein und kauft hinzu. 15 Paletten sollen am Freitag nach Polen transportiert werden – Kostenvolumen: 25.000 bis 30.000 Euro. „Die Stiftung übernimmt den Löwenanteil davon, und deshalb sind wir auch dankbar für jede weitere Geldspende“, appelliert Mans an die Spendenbereitschaft der Radevormwalder. Eine Geldspende (mit Spendenquittung) sei der beste Weg, die Stiftung für den Hilfstransport zu unterstützen.

Wer dennoch Konserven, Decken, Hygieneartikel und Spielzeug spenden möchte, kann dazu am kommenden Karsamstag, 16. April, 10 bis 12 Uhr, ins Wartburghaus, Andreasstraße 2, kommen. Alle anderen überweisen ihren Beitrag ganz einfach und unkompliziert auf das Konto bei der Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen DE 83 3405 1350 0000 2732 35. „Mit einer Geldspende können wir auch bedarfsorientierter und gerechter einkaufen und verteilen“, betont Mans. Es sei klasse, dass die Stiftung in diesem großen Umfang helfen könne.

Durch das besondere Engagement von Karin Schmidt wurde die Stiftung Radevormwalder Mittagstisch im August 2008 in Gedenken an ihre Urgroßmutter Helene Hürxthal gegründet. Um aber auch andere soziale Projekte zu unterstützen und den Bürgern eine bessere Transparenz über die Organisation zu eröffnen, wurde die Stiftung Radevormwalder Mittagstisch im Mai 2018 in die Helene-Hürxthal-Stiftung umbenannt, die von da an als Dachorganisation für den Mittagstisch dient. Vorsitzender ist Johannes Mans, zum Vorstand gehören auch Karin Schmidt und Bernd Hermann.