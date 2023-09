Ambulantes Ökumenisches Hospiz in Radevormwald Trauer darf ein Leben lang bleiben

Trauer ist ein Prozess. Ein mitunter schwerer, denn jeder Verlust wird von jedem Menschen unterschiedlich verkraftet und verarbeitet. Und sie darf geschehen, darf sich den Raum nehmen, den sie braucht. Das war im Grunde die Quintessenz des Vortrags „Geht Sterben wieder vorbei?“ von Mechthild Schröter-Rupieper im Mehrzweckraum des Bürgerhauses. Die Leiterin des Lavia Instituts für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen und Mitbegründerin der Familientrauerarbeit in Deutschland war auf Einladung des Ökumenischen Hospizvereins nach Radevormwald gekommen, etwa 40 Frauen und Männer Interessierte das Thema des Vortrags, der auf anschauliche Weise einen tiefgehenden Einblick in den Themenkomplex der Trauer gab. Die Referentin und Autorin brach sozusagen eine Lanze für die Trauer. Und dafür, dass sie auch ein Leben lang bleiben dürfe, dass „es nicht einmal auch gut sein“ müsse.