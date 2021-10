Trauern und sterben in Radevormwald : Sterbende trotz Corona begleitet

Radevormwald Das Ambulante Ökumenische Hospiz blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Die Trauerbegleiter ließen sich aber einiges einfallen. So meldeten sie sich regelmäßig bei den Trauernden, verschickten Karten, Briefe und kleine Beigaben.

Im August konnte die zweite Koordinatorin Andrea Fürst die Weiterbildung in palliative care und Koordination abschließen. „Zeitweise waren Sterbebegleitungen in stationären Einrichtungen gar nicht möglich. Später durften Begleitungen unter strengen Vorgaben wieder stattfinden“, berichtete der Vorsitzende Georg Kalkum. So konnten 2020 immerhin 38 Menschen von den Hospizmitarbeitern begleitet werden. Auch die Trauerarbeit sei entsprechend erschwert gewesen. So konnte das Café für Trauernde nur sechsmal, der Abendtreff fünfmal stattfinden – statt monatlich. „Wenn Treffen möglich waren, fanden sie in kleinen Gruppen mit vorheriger Anmeldung statt. Die Trauerbegleiter haben sich aber einiges einfallen lassen. So meldeten sie sich regelmäßig bei den Trauernden, verschickten Karten, Briefe und kleine Beigaben. In akuten Situationen fanden Einzelgespräche mit Trauernden statt“, erläuterte Kalkum.