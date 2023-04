Angebot in Radevormwald Wer macht mit bei der Hilfsbörse?

Die ehrenamtlichen Frauen und Männer übernehmen Tätigkeiten, die so geringfügig sind, dass damit keinem Dienstleister ein Auftrag genommen wird. Manchmal ist es die Gardine, die abgenommen oder die kleine Batterie, die ausgetauscht werden muss, der schwere Blumentopf, der seinen Platz an anderer Stelle haben soll. Oder die Glühlampe leuchtet nicht mehr, die Kinder wohnen weit weg, die Nachbarn sind in Urlaub. Manchmal existieren auch keine Kontakte zu Mitmenschen, die helfen würden.