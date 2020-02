Haushalt : UWG: „Nicht bei Kindern und Jugendlichen sparen“

Radevormwald In der kommenden Woche werden die Ratsfraktionen erneut über den Radevormwalder Haushalt beraten. Dabei wird es auch um mögliche Sparmaßnahmen gehen. Unsere Redaktion hörte sich um, inwieweit es bereits konkrete Vorschläge gibt.

Im Blick hat die UWG beispielsweise den Kreisverkehr am Knippings Eck oder den Übergang zum Parkplatz Innenstadt. Solche Projekte nicht weiter zu verfolgen, vermindere auch die Arbeitsbelastung städtischen Mitarbeiter, deren Kapazitäten dann sinnvoller eingesetzt werden könnten. Auf keinen Fall sollte bei freiwilligen Leistungen für Kindern und Jugendlichen gespart werden, betont Barg. Zudem drängt die UWG-Fraktion auf einen raschen Neubau der Schule Lindenbaum, die am jetzigen Standort räumlich beengt ist. Man könne dies den Schülern nicht länger zumuten.

Am Dienstag, 3. März, um 17 Uhr werden die Vertreter der Ratsfraktionen im Haupt- und Finanzausschuss den Haushalt vorberaten. In einer Sondersitzung des Rates soll der Haushalt dann am 9. März verabschiedet werden. Die Kommunalaufsicht, der Oberbergische Kreis, muss den Haushalts noch genehmigen, da Rade sich in einem Haushaltssicherungskonzept befindet.