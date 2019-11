Baumfällung in Radevormwald : Hausbesitzer lässt sechs Fichten kürzen und zwei entfernen

Radevormwald Viele Radevormwalder lassen vorsorglich Bäume fällen, damit sie bei Stürmen nicht in Nachbargärten fallen. Diese Weitsicht ist gerade bei Fichten berechtigt, denn zumeist sind die Bäume in den 1970er Jahren gepflanzt worden und werden langsam zu groß für den Hausgarten.

Bäume vorsorglich fällen, bevor es unnötig Schäden gibt, zum Beispiel durch Herbststürme – das ist ein Trend, der sich auch in Radevormwald mehr und mehr durchsetzt. Die städtische Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt bekommt immer mal wieder Anfragen zu diesem Thema. So auch im Fall von Klaus Kretschmer von der Carl-Diem-Straße. Der Hausbesitzer hat am Mittwoch sechs haushohe Fichten halbieren und zwei entfernen lassen. „Das machen viele Radevormwalder vorsorglich, damit die Bäume nicht in Nachbargärten fällen“, sagt Hildebrandt. Diese Weitsicht sei bei Fichten berechtigt, denn zumeist seien die Bäume in den 1970er Jahren gepflanzt worden und würden langsam zu groß für den Hausgarten. „Außerdem sind Fichten bekanntlich Flachwurzler, die enorm geschädigt werden durch Trockenheit und Borkenkäfer“, erläutert die Umweltbeauftragte. Mithin sei die Gefahr, dass diese Bäume eines Tages einfach umkippen, sehr groß. Eine Fäll-Erlaubnis von Seiten der Stadt braucht es übrigens nicht, denn Nadelbäume – mit Ausnahme der Eiben – sind aus der Baumschutzsatzung ausgenommen, erläutert sie.