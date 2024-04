Radevormwalder hat Ärger mit der Telekom Subunternehmer ruiniert Schieferterrasse

Zudem wackelten nach den Arbeiten einige Platten, da sie nach Angaben von Beckers nicht korrekt in den Sand verlegt worden waren. „Die Terrasse war durchgängig in Split verlegt, es gab keine wackelnden Platten. Zudem wurden die Platten vor der Terrassentür um einige Zentimeter tiefer verlegt, so dass nun ein Loch vor dem Ausgang entstanden ist“, berichtete Beckers – und setzte ein Ultimatum bis 23. Juni 2023, die Terrasse und den Vorgarten wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Andernfalls würde er seinen Anwalt informieren, die Schäden von einem Fachunternehmen beseitigen lassen und dies in Rechnung stellen.