Stadtfest in Radevormwald : Handwerker zapfen für guten Zweck

Stadtfest in Radevormwald

Radevormwald Der Erlös soll wieder der Sport- und Aktivmeile beim Stadtfest zugute kommen. Platziert wird der Getränkewagen zwischen die Hüpfburgenlandschaft im Kreisverkehr gegenüber der Sparkasse.

Beim großen Stadtfest am kommenden Wochenende in der Innenstadt spielen auch die Handwerker der Bergstadt wieder eine ganz besondere Rolle: Nach zweijähriger Pause freuen sie sich, dass in diesem Jahr wieder ein Stadtfest mit vielen Aktionen für Kinder und Familien angeboten wird. Auf der Sport- und Aktivmeile können sich kleine und große Kinder auf den zahlreichen Spielgeräten und Hüpfburgen kostenlos austoben. „Eine Sache, die unsere Unterstützung verdient und für die wir gerne mal unser Wochenende opfern“, teilt Tanja Sonnenschein im Namen der Handwerker mit, die wiederum kurzum wieder einen Getränkewagen organisieren. Der Erlös des Bierzapfens soll der Spielemeile zugute kommen.