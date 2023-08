Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald „Haarstübchen“ schließt zum Ende des Jahres

Bei jedem sich anbahnendem Abschied schwingt immer auch ein bisschen Wehmut mit, so auch bei Manuela Galling. Die Entscheidung, zum 31. Dezember ihren Friseursalon an der Kaiserstraße zu schließen, hat sich die Inhaberin des „Haarstübchens“ nach 28 Jahren wahrlich nicht einfach gemacht. Doch der Moment sei nun gekommen, sagt sie überzeugt. Ein Jahr lang habe sie die Idee in sich reifen lassen. Nach der Pandemie habe sie nämlich vor einer Entscheidung gestanden: „Ich musste etwas verändern. So wie es war, konnte es nicht bleiben. Ich merke, dass ich körperlich kaputt bin.“ Ein größeres Team, das ihr die Belastung abnimmt, oder der Vorruhestand, standen zu Auswahl. Nach reiflicher Überlegung entschied sie sich schließlich für Letzteres. Denn an neues Personal zu kommen, sagt Galling, sei in der heutigen Zeit alles andere als einfach.