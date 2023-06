Weiterführende Schule in Radevormwald Theodor-Heuss-Gymnasium begrüßt die neuen Fünftklässler

Doch der spannende Teil sollte noch folgen: Wer würde mit wem in welche Klasse kommen? Als die Namen aufgerufen wurden, lauschten alle aufmerksam. Hin und wieder waren Freudenrufe zu hören. Offensichtlich hatten es Freunde zusammen in die neue Klasse geschafft. Ganz fremd würde sich wohl keines der Kinder in einer Klasse wiederfinden, bemerkten Mütter und Väter in der Menge: „Die Stadt ist ja nicht so groß. Die meisten kennen sich aus der Grundschule oder dem Sportverein“, sagte ein Vater.