Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald : Gymnasium stellt jetzt wieder auf G9 um

Radevormwald Mit 631 Schülern und 54 Lehrern startet das Theodor-Heuss-Gymnasium ins neue Schuljahr 2019/2020.

So langsam kehrt wieder Leben in die Schulen ein. Lehrpläne werden überarbeitet, Stundenpläne erstellt, letzte Baumaßnahmen erledigt. So auch am Theodor-Heuss-Gymnasium, das mit 631 Schülern und 54 Lehrerin ins neue Schuljahr startet. Eng wird es in Mathe und Physik, „weil dort ein Kollege pensioniert wurde“, berichtet Schulleiter Matthias Fischbach-Städing. Da es sich dabei ausgerechnet auch um den Hauptverantwortlichen für die Oberstufe, Thomas Pilder, handelt, müssen dessen Aufgaben zumindest für das erste Schulhalbjahr auf andere Kollegen verteilt werden. „Wir haben einen Nachfolger in Aussicht, aber zunächst einmal bedeutet der Weggang von Pilder Mehraufwand, denn schließlich müssen wir uns alle in einen für uns eher fremden Arbeitsbereich einfinden und jede Menge dokumentieren“, sagt Fischbach-Städing.