Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald Spaß an neuer Fremdsprache vermittelt

Auf dem Stundenplan steht heute für diese Gruppe ausnahmsweise mal ein Fach an, dass sowohl für die Viert-, als auch für die Fünftklässler völliges Neuland ist: Französisch mit Lehrerin Catja Schmidt. Am THG können Schüler erst ab Klasse sieben die Sprache von Victor Hugo und Marcel Proust, Édith Piaf oder Charles Aznavour wählen. Hier bekommen sie alle einen neuen Einblick in die neue Fremdsprache. „Bonjour“, begrüßt Schmidt jeden einzelnen Schüler. „Salut“, sagt sie und verteilt lächelnd sanfte Handschläge. Einige Kinder schauen verdutzt, andere tun’s der Pädagogin gleich und erwidern freundlich den Gruß. „Na, was habe ich wohl gerade gesagt?“, will Schmidt dann von der Klasse wissen. Die Finger schnellen in die Höhe. Dass „Bonjour“ Guten Tag heißt und „Salut“ Hallo, wissen die Kinder auch ohne Französischkenntnisse. Wie viel sie tatsächlich schon verstehen können, ohne jemals die Sprache gelernt zu haben, beweist ihnen Schmidt mit einer kurzen Vorstellung. Auf Französisch erzählt sie, dass sie Frau Schmidt heißt, Lehrerin am THG ist und in Wuppertal wohnt. Dass sie Pizza liebt, Tomaten und Orangen, verstehen die Kinder auf Anhieb. „Das ist ja total einfach“, sagt ein Junge in der letzten Reihe zu seinem Sitznachbarn. Wenn es doch nur so einfach bleiben würde. Aber noch will niemand den Kindern den Spaß an der neuen Fremdsprache vermiesen.