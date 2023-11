White Horse Theatre am Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald Ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit

Eine klassisch englische Familie namens Smith, die mit der Nagelschere den Rasen im Garten penibel auf den Millimeter genau zurechtstutzt, immer höflichst die Nachbarschaft am Gartenzaun grüßt und sogar zu besonderen Ereignissen und Anlässen – wie es sich gehört – an der Tür klingelt, um Glückwünsche oder Beileidsbekundungen zu übermitteln. Sie bekommt neue Nachbarn, die so gar nicht zu den vorherrschenden Konventionen passen. Vater Smith wundert sich noch, dass am Einzugstag zwei Särge in das Haus getragen werden und befürchtet Schlimmstes. „Wie schlimm das sein muss, an solch einem Tag gleich zwei geliebte Menschen zu verlieren. Wir sollten hin, um unser Beileid auszudrücken.“