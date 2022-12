Theodor-Heuss-Gymnasium und Mittagstisch in Radevormwald Gymnasiasten unterstützen Mittagstisch

Vor dem Haus Hürxthal wurde der Stapel an Geschenken immer größer. „Das ist einfach toll. Ein großes Dankeschön an alle Schüler“, sagte Hermann mit Tränen in den Augen. Die Päckchen würden in den kommenden Tagen an die Kunden des Mittagstisches überreicht, damit auch sie, trotz geringer finanzieller Mittel, eine kleine Bescherung feiern.