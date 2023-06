Literaturkursus am Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Goethes Faust ganz neu interpretiert

In dieser Version, erklärt Pädagoge Krause, sei Gretchen ebenfalls mit ihrem Verhalten in die Gegenwart geholt worden. „Wir wollten Gretchen nicht mehr als Opfer darstellen und bringen ein starkes Gretchen auf die Bühne, die zwar am Ende ebenfalls betrogen und in Stich gelassen wird, die der Liebe aber aufgeschlossen ist.“