Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Mit Rock und Pop den Frühling begrüßt

Clara Margraf und Kira Furchner trauten sich als junge Solistinnen ans Klavier. Aufmerksam lauschte das Publikum Clara bei ihrer Darbietung von „Chamäleon“ und „Verfolgungsjagd“ der Komponistin Karin Daxböck. Kira ließ an den Tasten „The Animals“-Evergreen „The house of the rising sun“ sowie das Stück „In der Halle des Bergkönigs“ aus Griegs Peer-Gynt-Suite in einem gelungenen Arrangement von H.G. Hermann erklingen. Und natürlich zollte das Publikum, das zwischendurch das Konzert immer wieder mit dem Smartphone festhielt, den mutigen Solistinnen Beifall.