Geistlicher aus Radevormwald : Guido Assmann wird Kardinal Woelkis Stellvertreter

Radevormwald/Köln Der aus der Bergstadt stammende Monsignore war 2020 zum Dompropst ernannt worden, nun übernimmt er zusätzlich das Amt des Generalvikars. Der Schwere der Aufgabe in der aktuellen Situation ist der sich der 58-Jährige bewusst.

Leicht wird die neue Aufgabe nicht sein, denn das Erzbistum befindet sich in der Krise. Kardinal Woelki steht seit längerem in der Kritik, nicht zuletzt wegen des Vorwurfs, die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen durch Geistliche sei nicht konsequent verfolgt worden. Die Zahl der Kirchenaustritte im Erzbistum ist seit Jahren angestiegen. Im Interview mit dem Sender „Domradio“ erklärte Guido Assmann dazu: „Ich bin nicht jetzt vom Erzbischof angesprochen worden, weil ich den Koffer mit dem Patentrezept habe, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das können wir nur gemeinsam schaffen, mit vielen Ideen. Wir müssen gemeinsam die Dinge ernsthaft ansprechen, auch miteinander ringen.“

Guido Assmann wurde 1964 in Radevormwald geboren, seine Heimatgemeinde ist die hiesige Pfarrei St. Marien. Er wurde im Jahr 1990 zum Priester geweiht, nach Kaplansjahren in Eitorf und Köln-Klettenberg war er von 1998 bis 2007 leitender Pfarrer in Dormagen-Süd. 2000 wurde er zum Dechanten in Dormagen ernannt. 2007 wechselte er als Pfarrer an das Quirinus-Münster in Neuss und wurde Kreisdechant. Zwei Jahre später übernahm er die Leitung des Pfarrverbandes Neuss-Mitte.