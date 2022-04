Elterntaxis in Bergerhof und an der Wupper : Grundschulverbund nimmt am „SpoSpiTo“-Bewegungspass teil

Auch die Kinder in Bergerhof und an der Wupper sollen sich künftig mehr an der frischen Luft bewegen. Foto: Spobito

Bergerhof/Wupper Elterntaxis sind auch in Bergerhof und an der Wupper ein großes Problem, da sie für Verkehrschaos sowie gefährlichen Situationen für die Kinder sorgen.

Die Herausforderung besteht darin, innerhalb von sechs Wochen mindestens 20mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Kinder, die die Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung eine Urkunde. Außerdem werden Preise im Wert von 15.000 Euro verlost. Zu gewinnen gibt es zehn Gutscheine im Wert von je 500 Euro für einen Webshop, 50 Scooter und 100 Rucksäcke. „Als Grundschule , deren Leitziel unter anderem ‚Lernen mit und durch Bewegung‘ ist, passt die Aktion gut in unser Schulkonzept“, sagt Leiterin Tanja Heynen. Am Mittwoch gingen die Elternbriefe raus, ab Montag läuft die Aktion in Bergerhof und an der Wupper . Am Bewegungs-Pass nehmen seit Montag mehr als 70.000 Kinder in mehreren Bundesländern teil. Pro aus eigener Kraft zurückgelegtem Weg unterschreiben die Eltern im Bewegungs-Pass und dokumentieren die Teilnahme.

Leider würden Eltern an beiden Standorten – in Bergerhof sind es 185 Schüler, an der Wupper 143 – ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren. Dabei liege der Anteil der Schulbuskinder an der Wupper bei 50 Prozent, in Bergerhof bei fünf Prozent. Regelmäßig würden Kinder rote Karten an die Eltern verteilen, um sie davon abzubringen, ihre Kinder bis vor die Schule zu bringen – ohne Erfolg. „Hier passen alle Klischees“, bedauert Tanja Heynen. Und wenn die eigenen Kinder in der Schule seien, interessiere viele Eltern auch das Tempo nicht mehr.