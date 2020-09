Schulsport in Radevormwald : Grundschule ist bei „Jugend trainiert“ dabei

Radevormwald Mit dem Aktionstag der Deutschen Schulsportstiftung am 30. September soll ein Zeichen für gesunde Bewegung gesetzt werden. Denn durch die Corona-Pandemie musste in den vergangenen Monat viel sportliche Betätigung ausfallen.

Die beiden Standorte der Verbund-Grundschule Bergerhof-Wupper werden am Mittwoch, 30. September, am Aktionstag „Jugend trainiert“ teilnehmen. Alle Klassen werden daran beteiligt sein, kündigt Schulleiterin Tanja Heynen an. Auf dem jeweiligen Schulgelände werden die Kinder dann vormittags verschiedene Bewegungstationen durchlaufen.

„Der Aktionstag wird zeigen, dass Sport an Schulen auch in der gegenwärtigen Situation und unter Einhaltung aller notwendigen Abstands- und Hygieneregeln möglich und sinnvoll ist“, so die Geschäftsführerin. „Wir danken den engagierten Lehrkräften, die mit uns gemeinsam ein Zeichen für den Schulsport und ‚Jugend trainiert‘ setzen wollen, und wünschen allen Schülerinnen und Schülern, die dabei sein werden, viel Spaß und Freude an der Bewegung.“