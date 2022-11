Antrag von Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald : Mobile vertikale Gärten für ein besseres Klima

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald

So sehen die vertikalen Gärten in Landau/Pfalz aus.Elisabeth Pech-Büttner entdeckte sie bei einem Bummel durch die Innenstadt. Foto: Elisabeth Pech-Büttner

Radevormwald Im Zuge der Beratungen für das Haushaltsjahr 2023 stellen die Grünen einen Antrag, 30.000 Euro für zwei Exemplare bereitzustellen.

Ein Urlaub in der Pfalz brachte Elisabeth Pech-Büttner auf die Idee: In Lindau sah die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen beim Bummel durch die Fußgängerzone einen sogenannten vertikalen Garten, bei dem die Pflanzen in mehreren Ebenen angeordnet sind – mit integriertem Bewässerungssystem und Solaranlage. „Ich war sofort begeistert, habe mich auf der Homepage des Herstellers erkundigt, telefonischen Kontakt aufgenommen und mir erzählen lassen, wie diese Gärten funktionieren und aufgestellt werden“, berichtet sie.