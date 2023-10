Radevormwalder Grünen-Politikerin Grünen-Politikerin: „Kommunen brauchen jetzt Entlastung“

Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne lehnen den Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ab. Elisabeth Pech-Büttner, Grünen-Politikerin aus Radevormwald und Mitglied der Fraktion in der Landesversammlung Rheinland, erklärt dazu: „Eine Erhöhung des Umlagesatzes in 2024 von 15,30 auf 15,95 Prozentpunkte würde die Haushalte der Städte und Kreise im Rheinland stark belasten. Viele Kommunen leiden unter hohen Energiekosten, steigenden Ausgaben im Sozialbereich oder beim Personal. Da käme eine weitere Belastung durch den Umlageverband LVR zur Unzeit.“ Die Grünen forderten daher einen deutlich geringeren Umlagesatz. Der LVR könnte dies aus seiner Allgemeinen Rücklage finanzieren, ohne seine Leistungen einschränken zu müssen. Die Grünen in der Landschaftsversammlung lehnen auch den geplanten Stellenaufwuchs von insgesamt 401 Stellen beim LVR ab. „Damit würde die Zahl der Beschäftigten in der LVR-Zentralverwaltung auf einen Schlag um rund zehn Prozent steigen mit entsprechenden Auswirkungen auf den Haushalt, der letztlich von den Mitgliedskörperschaften finanziert wird“, kritisiert Pech-Büttner. „Wir fordern die Verwaltung auf, im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik Lösungen zu finden, wie die tatsächlich notwendigen Aufgaben des Verbandes auch mit weniger Personal angemessen bewältigt werden können“, so die Fraktionsvorsitzende der grünen Fraktion in Radevormwald.