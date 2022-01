Politik in Radevormwald : Grüne vor Ort freuen sich über Zuwachs

Radevormwald Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald bereiten sich auf den Landtagswahlkampf vor. Weitere Themen sind Atomkraft und Impfgegner.

Der Radevormwalder Ortsverband von Bündnis 90/Grüne informiert über die aktuellen Entwicklungen in seinen Reihen. Besonders erfreulich für die Mitglieder: Sie bekommen weiter Zuwachs. „Ende 2021 ist unser Ortsverein bereits um ein Mitglied reicher geworden, und wir haben schon eine neue Mitgliedsanfrage in 2022 bekommen“, teilt der Vorsitzende Leon Stank mit. „Dabei ist unsere Mitgliederzahl vor allem innerhalb der vergangenen zwei Jahre stark gestiegen.“

Diesen Zuwachs an Mitgliedern möchten die Grünen nutzen, um das Politikfeld Ökologie und Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund der Diskussion in der Stadt zu stellen. „Besonders erfolgreich war dabei der Antrag unserer Stadtratsfraktion, dass sich die Stadt Radevormwald verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften. Diesem wurde nach der Änderung ,bis idealerweise 2030‘ zugestimmt und im Haushalt aufgenommen.

Derzeit bereiten sich die Grünen wie die anderen politischen Kräfte im Lande auf den Landtagswahlkampf vor. Am 15. Mai wird das Düsseldorfer Parlament neu gewählt. Dabei zählt die Stadt Radevormwald zum Stimmenbezirk Remscheid und nicht zum Stimmbezirk Oberbergischer Kreis. Für die Radevormwalder Bürgerinnen und Bürger steht der Remscheider Kandidat David Schichel als grüner Direktkandidat zur Wahl. „Trotzdem möchten wir als Ortsverein Radevormwald nicht nur unseren Remscheider Kandidat, sondern auch die Kandidatin bzw. den Kandidat für den Kreis Oberberg-Nord unterstützen“, bekräftigt Leon Stank. Auch auf Ebene der europäischen Politik betrifft, hat der Radevormwalder Ortsverein der Grünen ein Zeichen gesetzt. Man stelle sich „gegen den Plan der EU-Kommission , mit Milliarden Euro neue Atomkraftwerke zu bauen“. Über den Verein „Compact – Bewegt Politik!“ haben die Mitglieder vor Ort den Eil-Appell gegen Atomkraft unterzeichnet. Die Bundesregierung wird darüber am kommenden Freitag, 21. Januar, ihr Votum dazu abgeben. „Mehr als 250.000 Menschen haben bislang den Eil-Appell unterzeichnet, um das Atom-Comeback zu stoppen“, zieht Stank Bilanz.

Die Rader Grünen setzen auch ein Zeichen gegen die so genannten „Spaziergänge“ von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern in der Region. Nicht nur unterstützen die Mitglieder die Petition „Gummersbacher Erklärung, bei der Gegendemonstration in Hückeswagen, die am Montag stattfand, waren unter den etwa 140 Teilnehmern auch grüne Politiker aus Radevormwald vertreten.