Klimaschutz in Radevormwald : Grüne: klimaneutrale Stadt bis 2030

Radevormwald Die Stadt Radevormwald soll nach Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen alles dafür tun, die Klimaziele auch tatsächlich zu erreichen. Diese Forderung formulieren sie jetzt in einem Antrag an den Stadtrat.

Es gab wohl kaum ein anderes Thema, das den Bundestagswahlkampf in diesem Jahr mehr bestimmte als den Klimawandel und die Klimapolitik. Da verwundert es kaum, dass sich auch Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und nun auch einen Haushaltsbegleitantrag zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 7. Dezember und für den Stadtrat am 14. Dezember eingebracht haben.