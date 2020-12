Politik in Radevormwald : Grüne haken nach beim Thema Photovoltaik

Radevormwald Die Fraktion möchte von der Verwaltung erfahren, wie der Stand der Dinge bei geplanten Installation von Anlagen auf öffentlichen Gebäuden ist, die Solarenergie produzieren sollen.

Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne in Radevormwald will in der kommenden Ratssitzung das Thema Photovoltaik aufgreifen. Dabei geht es um die Verwendung von Solarenergie an städtischen Gebäuden. „Nach unseren Informationen gab es Bemühungen der Verwaltung, die Statik der Gebäude überprüfen zu lassen, damit eine solche Installation möglich ist“, erklärt Bernd Bornewasser, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Allerdings habe man seit geraumer Zeit dazu keine neuen Auskünfte erhalten und wolle noch einmal nachhaken. Die Grünen würden es gerne sehen, so Bornewasser, wenn die Stadtwerke Radevormwald die Photovoltaik-Anlagen installieren könnten, auf diese Weise entstehe eine „Win-Win-Situation“ für die Kommune.