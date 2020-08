Ehrenamt in Radevormwald : Selbsthilfegruppe stellt sich neu auf

Radevormwald Artur Krzyzanowski hatte das Angebot vor drei Jahren ins Leben gerufen. Im Jahr 2014 war er selber erkrankt. Die Gruppe trifft sich regelmäßig im Bildungszentrum des Helios Klinikums in Wuppertal.

In seiner Selbsthilfe-Gruppe will er anderen Erkrankten dabei helfen über den Blasenkrebs und seine Folgen zu sprechen und auch medizinische Fragestellungen zu klären. Auch für Angehörige sind Selbsthilfe-Gruppen ein Auffangnetz. Um mit diesem Angebot in Zukunft mehr Menschen zu erreichen, will sich der Radevormwalder in Richtung Oberbergischer Kreis orientieren. Er könnte sich vorstellen den Standort der Selbsthilfegruppe zwischen Wuppertal, dem Oberbergischen Kreis, vielleicht direkt Radevormwald aufzuteilen. „Wenn es in Radevormwald Interessenten und Räumlichkeiten gibt, wäre das toll.“ Aus seiner Arbeit für den Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs, zu dem auch die Selbsthilfe-Gruppe gehört, weiß er, dass Selbsthilfe-Angebote nachgefragt werden. „In Deutschland gibt es jährlich 30.000 Neuerkrankungen. Blasenkrebs tritt meistens bei alten Frauen und Männern über 70 auf. In Nordrhein-Westfalen gibt es 18 Selbsthilfe-Gruppen, von denen die meisten gut besucht sind.“ Damit das auch bald für die Selbsthilfe-Gruppe Blasenkrebs Bergisch Land gilt, will der Ehrenamtler aktiv werden, mehr Werbung machen und einen neuen Standort ausprobieren. Solange diese Planungen laufen, bietet er die Gruppe weiterhin in Wuppertal-Barmen an. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Sitzung einige Monate pausieren, aber mittlerweile finden sie wieder statt. Allerdings nur mit einer Anmeldung bei dem Gruppenleiter direkt.