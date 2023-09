Kultur in Radevormwald Rade zeigt sich von der besten Saite

Polina Gigauri (Ukraine) gewann den 2. Preis des Internationalen Folkwang Gitarrenfestivals in Essen, sie studiert zur Zeit bei Prof. Tomasz Zawierucha an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Daniel März (Deutschland) studierte bei Hubert Käppel (Hochschule für Musikschule und Tanz Köln), besuchte Meisterkurse bei Pepe Romero, Aniello Desiderio und anderen namhaften Gitarristen, ist Preisträger mehrerer Gitarren-Wettbewerbe, darunter auch den Bundeswettbewerb Jugend Musiziert. Miguel Mandelli (Brasilien) studierte zunächst in Brasilien, dann in Tschechien, zur Zeit bei Prof. Hubert Käppel (Hochschule für Musikschule und Tanz Köln). Er ist 1. Preisträger von zwei nationalen Sologitarren-Wettbewerben, zwei nationalen Kammermusik-Wettbewerben in Brasilien, einem internationalen Wettbewerb und Finalist des internationalen Gitarrenwettbewerbs in Oberhausen. Solo-Konzerte gab Miguel in Brasilien, Argentinien, Irland, Italien, Österreich und Deutschland.