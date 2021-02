Werbegemeinschaft Radevormwald : Gewinner holen sich Hauptpreis mit nur einem Los

radevormwald Anja und Marvin Wilke sind glücklicher Besitzer von zwei E-Bikes. Und die Werbegemeinschaft zieht trotz Lockdown und Corona-Pandemie eine positive Bilanz der Aktion. Mit 122.000 Stück wurden sogar mehr Lose verkauft als im Vorjahr.

„Normalerweise gibt es bei einem solchen Termin gar kein Los, aber weil der nächste Lockdown nahte, zeigte sich das Autohaus großzügig und schenkte dem Paar genau ein Los“, sagt der Gewerbekundenbetreuer bei der Raiffeisenbank. Und mit genau diesem Los holten sich die beiden Radevormwalder die E-Bikes im Gesamtwert von 7600 Euro. In der kompletten Weihnachtszeit standen die Räder in der Filiale der Raiffeisenbank am Schlossmacherplatz.