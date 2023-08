Radevormwald und Hückeswagen Bergischer Geschichtsverein macht Tagesausflug nach Jülich

Abfahrt in Hückeswagen ist um 7.45 Uhr an der Bahnhofstraße, in Radevormwald ab 8 Uhr am Busbahnhof. Ankunft in Jülich wird gegen 9.30 Uhr sein. Am Vormittag wird die Zitadelle besichtigt. Gegen 12.30 Uhr wird zu Mittag gegessen. Ab 14 Uhr ist ein Spaziergang auf dem Gartengelände vorgesehen. Nach einem Kaffeetrinken um 16 Uhr ist ab 18 Uhr die Rückfahrt.