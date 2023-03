Evangelische Kirchengemeinden in Radevormwald Auf ein Bierchen mit dem Herrn Pastor

Es ist ein völlig ungezwungener Rahmen. Elf Menschen sitzen in einer Ecke in der Gaststätte „Elvi & Ele“ an der Kaiserstraße. Soweit so normal an einem Mittwochabend. Ungewöhnlich ist allerdings, dass gleich zwei Pastoren mit beim abendlichen Bier sitzen. Einmal im Monat, immer am dritten Mittwoch, findet in der Radevormwalder Gaststätte das Treffen unter dem Motto „Kreuz und quer – Gespräche über Gott und die Welt“ statt. Und genau das passiert hier gerade: Mensche unterhalten sich ganz ungezwungen miteinander. Das Konzept ist in der Corona-Zeit entstanden, erzählt Florian Reinecke. „Ich bin mit Philipp Müller zusammengesessen, tatsächlich bei einem Bier, und wir haben uns darüber unterhalten“, sagt der Leiter der Martini-Gemeinde.