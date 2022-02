Kirche in Radevormwald : Beten für eine friedliche Lösung in der Ukraine-Krise

Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Gemeinde, teilt mit, dass die Rader Gläubigen sich der Resolution anschließen. Foto: Jürgen Moll (Archiv) Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Russland hat in den vergangenen Wochen zahlreichen Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die NATO sieht darin Vorbereitungen für eine Invasion des Nachbarstaates, der früher Teil der Sowjetunion war. Die reformierte Gemeinde beteiligt sich an einer Initiative zur Ukraine-Krise.

(s-g) Die Leitung der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald zeigt sich sehr besorgt über die drohende Eskalation im Ukraine-Konflikt. Aus diesem Grund schließt sich die Gemeinde der Erklärung und Fürbitte des Dachverbandes Reformierte Bund in Deutschland an. Das teilte der Radevormwalder Pfarrer Dr. Dieter Jeschke nun mit. Die Erklärung wurde vom Leitungsgremium an alle reformierten Gemeinden in Deutschland versandt.

„Mit Schrecken beobachten wir die massive Aufrüstung an der russischen Westgrenze und die russische Aggression gegen einen souveränen Staat“, heißt es in der Erklärung, die der Reformierte Bund zu diesem Thema formuliert hat. „Tief besorgt nehmen wir auch die Situation der Partnerkirchen und aller Menschen in der Ukraine und Russland wahr, die nun zum Spielball mächtiger Staaten und geopolitischer Interessen werden.“ In der öffentlichen Berichterstattung nehme man eine „Radikalisierung der Terminologie“ wahr, die ein Freund-Feind-Denken fördere und den bewaffneten Konflikt als Handlungsoption propagiere. Eine weitere Eskalation der im Osten der Ukraine längt zum Alltag gehörenden Kampfhandlungen erscheine unausweichlich.

Sorgen bereitet den Verfassern der Resolution auch eine Antwort des Westens: „Wir befürchten, dass die Situation auch durch aktuelles politisches Handeln, insbesondere durch Waffenlieferungen an die Ukraine und die Entsendung von NATO-Kampftruppen an die europäischen Ostgrenzen, verschärft wird.“