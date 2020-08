Radevormwalder vor Gericht : Betrunken auf Sanitäter losgegangen

Radevormwald Ein 62-jähriger Radevormwalder musste sich nun vor dem Amtsgericht in Wipperfürth verantworten. Der Richter warnte ihn: „Passiert so etwas noch einmal, gehen Sie unweigerlich ins Gefängnis.“

An einem Tag im vorigen Oktober hatte ein Radevormwalder sich entschieden, nach einem Friedhofsbesuch allein seinen 62. Geburtstag zu feiern. Als Angeklagter vor dem Amtsgericht in Wipperfürth schilderte er den Tag so: „Da habe ich eben ein bisschen getrunken, ein paar kleine Schnäpschen.“