Fußballcamp beim SC 08 Radevormwald Nachwuchs fördern und neu kennenlernen

Für die Kinder gab es bei der Ankunft am Freitagnachmittag erstmal die passende Ausstattung für das diesjährige Fußballcamp: Mit einem neuen Trikot, Hose und Stutzen ging es dann auch gleich auf dem Platz zur Mannschaftsaufteilung. In Kleingruppen wurden dann die ersten Übungen absolviert. Neben verschiedenen Stationen, an denen ein gutes Dribbling oder der perfekte Spielpass trainiert werden konnte, spielten die Teilnehmer, eingeteilt in kleinere Mannschaften, gegeneinander, um das zuvor Trainierte im Spiel umzusetzen.