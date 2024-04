Fußball in Radevormwald D-Jugend des SC 08 steht im Kreispokalfinale

Trainer Murat Albayrak stellte die Mannschaft mental als auch taktisch sehr gut auf das Halbfinale ein, berichtete Pressesprecher Ulf Heilmann. Die ersten Chancen ergaben sich jedoch für die Spieler aus Bergisch Born, doch der Rader Torwart konnte ein Gegentor abwehren. In der 16. Minute gingen die Spieler aus der Bergstadt dann mit 1:0 in Führung. Noch vor der Halbzeit konnte Bergisch Born in der 20. Minute den Ausgleich erziehlen. So gingen beide Mannschaften nach einer temporeichen ersten Halbzeit in die verdiente Pause.