Sport in Radevormwald Fußball-Damen sind mit der Saison zufrieden

Die erste Niederlage mussten die Spielerinnen am neunten Spieltag gegen das 9er Team von TV Dabringhausen einstecken. Auch im Rückspiel konnten sie mit dieser schnellen Mannschaft nicht mithalten. In beiden Saisonspielen gegen den TSV Union Wuppertal und TS 1919 Struck mussten die Frauen des SC 08 ebenfalls dem Gegner die Punkte überlassen. Trotzdem ist das Fazit der Saison gut: Aus den meisten Spielen konnten drei Punkte mitgenommen werden. Sicherlich hätten die Damen sich gerne weiter oben in der Tabelle gesehen – „aber die Stimmung in der Mannschaft ist gut, was sich auch darin widerspiegelt, dass keine Abgänge zu verzeichnen sind“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Sportvereins.