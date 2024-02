Fall aus Radevormwald Ohne „Lappen“, dafür mit Promille – Gericht brummt Sozialstunden auf

Diese Spritztouren hatten Folgen: Ein 19-Jähriger aus Radevormwald musste sich nun vor dem Amtsgericht in Wipperfürth verantworten. Er war angeklagt, im Juli 2023 in zwei Fällen mit einem frisierten Kleinkraftrad unterwegs gewesen zu sein – leider ohne Führerschein, was der Polizei beim zweiten Mal auffiel.