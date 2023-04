Kultur in Radevormwald Chor „Melodienreigen“ bereitet das Jubiläum vor

Da in diesem Jahr keine Neuwahlen stattfanden, stellten die drei Mitglieder des Leitungsteams – Gesa Wuttke, Katja Pocsi und Sabine Radermacher – die Jahresplanung vor. Für den 22. April ist der Chor eingeladen, das Frühlingsfest im Alten- und Pflegeheim „newcare home“ an der Uelfestraße 24 musikalisch zu gestalten. Des Weiteren ist geplant, beim Stadtfest im Mai einen Kuchenstand und beim Feierabend-Markt an einigen Abenden einen Imbiss-Stand zu betreiben.