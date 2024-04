Radevormwalder Förster überprüft den Waldbestand Verbiss durch Rehe ist ein großes Problem

Die Schäden sind nicht zu übersehen. Wenn Rehe junge Triebe entdecken, ist es um die neu angepflanzten Bäumchen meist auch schon geschehen. Diesen für sie köstlichen Leckerbissen lassen sich die Tiere nicht entgehen. Auch in Radevormwald haben Rehe in vielen Waldgebieten bereits ganze Arbeit geleistet. Der Verbiss ist ein großes Problem. Das weiß auch Förster Stefan Wende, der in den vergangenen Wochen ständig unterwegs war, um eine Bestandsaufnahme der Verbissschäden zu machen.