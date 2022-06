Radevormwalder Ehrenamtsinitiative : Flüchtlingshilfe veranstaltet wieder Drachenboot-Fest

Radevormwald/Wuppertal Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Veranstaltung an und auf dem Beyenburger Stausee wieder statt. Neben den Teilnehmern sind auch Zuschauer willkommen.

Die Flüchtlingshifle Radevormwald, ein Projekt unter Federführung der Ehrenamtsinitiative, organisiert nach zwei Jahren Corona-Pause am kommenden Sonntag, 12. Juni, wieder ihr Drachenboot-Event für Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer. Auch die in den vergangenen Monaten eingetroffenen Flüchtlinge aus der Ukraine sind dazu eingeladen, wie die Veranstalter betonen: „Wir laden alle in den vergangenen Jahren zugezogenen Familien und Einzelpersonen aus allen Kontinenten und Ländern und der Ukraine sowie alle betreuenden Helfer/innen zu unserem jährlichen Integrationsevent am Beyenburger Stausee ein.“