Wirtschaftsförderung in Radevormwald : Kostenfrei werben auf den Baustellenbannern

Radevormwald In der kommenden Zeit soll an der Nordstraße unweit des Marktplatzes das „WohnZimmer“ der Stadt entstehen. An den Baustellenzäunen dürfen Unternehmen kostenfrei Werbung für freie Stellen schalten.

„Das Thema des Fachkräftemangels ist überall präsent und nahezu flächendeckend in allen Unternehmen festzustellen, zu denen ich in den ersten Monaten meiner Arbeit Kontakt hatte“, berichtet Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer. Das kostenfreie „Stellenportal“ auf den Bannern ist nur eine kleine von mehreren Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Vertreter von Unternehmen, die die kostenfreie Bewerbung ihrer Stellen in der Innenstadt nutzen möchten, sollten das Logo in hochauflösender Qualität plus Link zu den offenen Stellen per Mail an marie.steinhauer@radevormwald.de senden.