Neues Unternehmen in Radevormwald „Re-Sulting“ berät rund ums Handwerk

Eine größere Neuanschaffung im und am Haus ist meist mit viel Lauferei, Recherche, Ärger, Arbeit und Schweiß verbunden. Das wissen Pascal Postler und Christopher Lücke aus eigener „Berufs“-Erfahrung. Deshalb gründeten die Gesellschafter und Inhaber zum 1. Juni die Firma „Re-Sulting“. Die Idee hinter dem Handwerksberatungsunternehmen: Unter dem Slogan „We result your home“ bietet das Unternehmen eine Lösung für alle, die eine Erneuerung in ihrem Haus planen, aber nicht mühsam mehrere Handwerker kontaktieren möchten. „Re-Sulting“ will den Prozess effizienter und transparenter gestalten.