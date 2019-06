Unternehmen : Firma Kuhn ehrt langjährige Mitarbeiter

Radevormwald Mehr als 20 Mitarbeiter sind mindestens seit zehn Jahren bei Kuhn beschäftigt. Für sie gab es nun ein Dankeschön.

(s-g) Das familiengeführte Radevormwalder Unternehmen Kuhn Edelstahl blickt inzwischen auf eine fast 60-jährige Betriebsgeschichte zurück. In dieser Zeit ist das Unternehmen stetig gewachsen und beschäftigt inzwischen knapp 300 Mitarbeiter und 50 Auszubildende. 21 dieser Mitarbeiter feiern in diesem Jahr ihre mindestens zehnjährige Betriebszugehörigkeit. Die drei Geschäftsführer Andre Kuhn, Dr. Heiko Brauckhoff und Dr. Thorsten Minuth danken den langjährigen Mitarbeitern dafür, dass sie das Unternehmen im Laufe Ihrer Betriebszugehörigkeit täglich mit viel Motivation, Engagement und Eigeninitiative mit gestaltet und geformt haben. „Besonders freut uns, dass sich inzwischen auch immer mehr ehemalige Auszubildende in den Reihen der Jubilare tummeln. Es macht uns stolz zu sehen, dass es richtig ist, unseren eigenen Nachwuchs auszubilden und im Unternehmen sukzessive zu wertvollen Fach- und Führungskräften weiterzuentwickeln“, berichtet Andre Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter in zweiter Generation begeistert.