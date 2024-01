Unternehmen in Radevormwald Glow2B startet mit Geschwindigkeits-Offensive

Das klingt nach einem hehren Anspruch und nach einem Alleinstellungsmerkmal: „Schneller ist niemand im Modellbau“, verkündet das Radevormwalder Unternehmen Glow2B und startet nach eigenen Angaben mit einer Geschwindigkeits-Offensive in das Jahr 2024. „Mit der Investition in ein AutoStore Lagersystem und der Implementierung eines neuen ERP-Systems setzt Glow2B, einer der führenden Modellbau-Distributeure Europas, einen neuen Standard in der Belieferung ihrer weltweiten Kunden“, betont Geschäftsführer Heinz Engstfeld.