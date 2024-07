Ausbildung bei der Firma Gira in Radevormwald Nachwuchs fit fürs Arbeitsleben machen

So gehe es beim Beruf des Werkzeugmechanikers längst nicht mehr darum, Werkstücke per Hand zu bearbeiten, auch wenn die Vermittlung dieser handwerklichen Fähigkeiten Teil der Ausbildung sind. „Dies hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen, was dabei passiert. Doch in der alltäglichen Praxis übernehmen bei uns computergesteuerte Hightech-Maschinen das Fräsen, Schleifen, Bohren und Erodieren, da sie viel präziser arbeiten, als es einem Menschen möglich ist“, erklärt Jan Görtz, der die gewerblich-technische Ausbildung koordiniert. Schließlich komme es bei den Werkzeugen oft auf den Bruchteil von Millimetern an.