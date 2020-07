Ausbildung in Radevormwald : Radevormwalder Firma Gira sucht Nachwuchs auch über Facebook

Radevormwald Die Bundesagentur für Arbeit hat jüngst den NRW-Ausbildungsatlas vorgelegt. Danach liegt im Bergischen Land ein Bewerberüberschuss vor. In den benachbarten Regionen Südwestfalen und Rheinland gibt es dagegen mehr Ausbildungsplätze als unversorgte Bewerber.

Mit einem eindringlichen Appell wendet sich der für Radevormwald zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf an die Unternehmen auch in der Bergstadt. „In diesem Jahr ist es etwas schwieriger, sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Wegen der Veränderungen aufgrund der Corona-Krise verlagert sich einiges zeitlich nach hinten. Aber es gibt noch Chancen, dass Auszubildende und Unternehmen vor Beginn des Ausbildungsjahres zusammenkommen“, teilt Wolf mit.

„Ich appelliere daher auch noch einmal an die Unternehmen in der Region, möglichst ihre Ausbildungsquoten beizubehalten, auch wenn die derzeitige wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise mit Ungewissheiten verbunden ist“, schreibt Wolf. Der nächste Aufschwung komme bestimmt, und dann brauche es gut ausgebildete Fachkräfte. „Denn der letzte große Aufschwung wurde mehr durch fehlende Fachkräfte gebremst als durch fehlende Nachfrage“, sagt Wolf.

Betriebskindergarten in Radevormwald : Warteliste in der Gira-Kindertagesstätte

Ausbildungsplätze seien im Bergischen Land laut Ausbildungsatlas noch zu besetzen in den Bereichen der Kunststoffherstellung, Metallerzeugung, Drucktechnik, Lebensmittelherstellung, Lebensmittelhandel, in der Gastronomie, Reinigung, im Hoch- und Tiefbau und im IT-Bereich sowie auch im Bereich der Rechtsanwaltsfachangestellten. „Die Kontakt-Einschränkungen machen es nötig, auch neue Wege auszuprobieren, wie Ausbildungssuchende und Unternehmen zusammenkommen“, meint Wolf. Facebook sei bereits für viele Unternehmen ein etablierter Weg, um mit Ausbildungssuchenden Kontakt aufzunehmen. Das mache zum Beispiel das Unternehmen Gira aus Radevormwald. „Für Jugendliche empfiehlt es sich auch, mal einen Blick in für Schüler nicht so angesagte social networks zu werfen, um Angebote von Unternehmen zu finden“, schlägt Wolf vor. Deshalb ermuntert Wolf dazu, mal wieder das Telefon in die Hand zu nehmen und bei kleineren Unternehmen anzurufen. Das sei für viele Jugendliche ungewohnt, weil inzwischen viel mehr Textnachrichten geschrieben werden, als telefoniert wird. Ein Telefonat könne aber eher einen persönlichen Eindruck vermitteln“, findet Wolf.