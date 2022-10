Wirtschaft in Radevormwald : Gira stellt in Frankfurt neue Produkte vor

Radevormwald Das Radevormwalder Unternehmen war bei der internationalen Fachmesse „Light + Building“ vertreten. Dort wurde unter anderem das Smarthome-System „Gira One“ erstmalig präsentiert.

Mehr als 1500 Aussteller aus 46 Ländern haben vom 2. bis 6. Oktober, an der Fachmesse „Light + Building“ in Frankfurt teilgenommen. Auch der Gebäudetechnikspezialist und Smarthome-Pionier Gira aus Radevormwald war wieder dabei. „Nach über vier Jahren Messepause und mehrfachen Verschiebungen des Messetermins ist die Vorfreude auf dieses Branchen-Highlight bei uns immens“, erklärt Torben Bayer, Leiter Marke, Marketing und Digitale Geschäftsmodelle beim Technologiemittelständler. „Dies gilt umso mehr, als wir quer durch das Unternehmen seit letztem Sommer unheimlich viel Arbeit und Herzblut in unseren Messeauftritt gesteckt haben.“ Auf rund 1400 Quadratmetern Standfläche in neuem Markendesign stellte das Familienunternehmen zahlreiche Neuentwicklungen vor. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigten in Halle 11 der Messe Frankfurt dem interessierten Fachpublikum aus dem In- und Ausland mit welchen Lösungen Gira die Zukunft der Gebäudeautomation und Haustechnik mitgestaltet.