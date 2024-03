Unternehmen aus Radevormwald Gira verdreifacht Besucherzahl am Messe-Stand

Die internationale Fachmesse „Light and Building“ fand vom 3. bis 8. März in Frankfurt am Main statt. Aussteller aus aller Welt präsentierten ihre Produkte auf den Gebieten der Elektrifizierung und Digitalisierung der Haus- und Gebäudetechnik. Mit dabei war in diesem Jahr erneut das Radevormwalder Unternehmen Gira. In einer aktuellen Pressemitteilung zieht der Gebäudetechnik-Spezialist eine erfreuliche Bilanz. Nicht nur die Messe insgesamt habe ein Besucherplus von 63 Prozent im Vergleich zur letzten Veranstaltung im Oktober 2022 verzeichnet, auch am Stand von Gira informierten sich mit rund 60.000 Besuchern drei Mal so viele Besucher als beim vergangenen Messeauftritt. „Es war deutlich zu spüren, dass Corona nicht mehr den Alltag bestimmt“, wird Torben Bayer, Leiter für Marke, Marketing und Digitales bei Gira, zitiert. Selbst die Streiks bei der Bahn und im Luftverkehr hätten sich nicht auf den Besuch negativ ausgewirkt.